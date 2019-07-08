蓋茨：喬布斯識得「施法」叫人開OT

微軟創始人蓋茨日前接受外媒訪問時話：「喬布斯其實係一個魔法大師，識得用咒語迷住人，逼人搏命做嘢OT。好彩，我都算係個小巫師，所以先無事！」



喬布斯係蘋果公司(Apple Inc.)聯合創始人兼前任CEO，2011年死於胰臟癌。所謂識英雄重英雄，蓋茨對呢個競爭對手評價相當高：「喺發掘賢能及激發他人潛能方面，無人能及得上佢。而面對被佢壓迫嘅過程中係惡啃，但可以帶出神奇而積極正面嘅嘢！」



蓋茨仲話：「喬布斯係一個獨特嘅例子，世人好難複製，Apple當年步向死亡之時，但佢成功扭轉公司命運。而時至今日，Apple仲成為世上最有價值嘅公司。」



作為微軟創始人，蓋茨管理作風被指對人嚴厲，但佢似乎唔多同意：「平時喺外面同傳媒或者客戶傾偈嗰時，從來無聽過有人話我粗魯同愛命令人哋喎！」



之不過，佢認喺微軟成立初時，因為公司多數係男人，大家都好強硬，有時候都會做得過分咗！



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