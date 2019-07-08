李秀恒再出攝影集　拍攝過程勁辛酸

身為攝影發燒友嘅香港經貿商會會長李秀恒，今年再同《國家地理》(National Geographic)合作，出版另一本叫「節慶」(Festivities)嘅攝影集，入面介紹16個中國少數民族嘅節慶活動。



唔講唔知，中國有成56個少數民族，但係佢哋嘅獨特之處就好少人了解。李秀恒就覺得，要參與佢哋嘅節興活動先會睇得出呢啲地方嘅風土人情，所以就用咗近四年時間，去咗16個少數民族居住地，影低佢哋節日慶典嘅情節，加入文字同讀者分享。佢仲影咗好多風景面貌，原汁原味咁呈現畀大家睇。



佢仲話，呢本相集滲透咗好多甜酸苦辣，例如去到高原地帶出現咗啲高山症徵狀，要一段時間先適應。當佢哋想去影長白山天池火山湖嘅時候，因為太大雪封咗路，即刻租直升機拍攝。仲有次佢哋諗住去影清遠嘅戶外大活動，點知當地落大雨，但係錯過咗就要等多一年，所以佢哋頂硬上照影，仲笑住講最後變咗隻「大泥鴨」！



去咗咁多地方，李秀恒對西藏情有獨鍾，話當地空氣好清新，四圍都好靚！佢仲講：「嗰度雖然無一個好似鹹蛋黃咁嘅日落，但望住個天，由淺藍漸漸變成深藍，再變紫藍，最後變黑，真係好靚。」搞到絲絲都心郁郁想去睇吓！



講番本攝影集，雖然暫時只有中、英文版本，相信唔使好耐就會推出更多語言版本，令更多人了解到中國少數民族嘅文化。



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