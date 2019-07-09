古勝：避險股趁回吐吸納

美國就業數據強勁，嚟緊美國似乎並不存在減半厘息的條件，息口敏感股即時發軟蹄，恒生地產指數回吐逾2%，加上內地滬綜指又再失守3.000點關，拖累恒生指數曾跌逾五百點，退守28,200至28,300點水平，藍籌股幾乎全線低收，殺好友一個措手不及。



查實，美國聯儲局主席鮑威爾都唔傾向支持減息，所以成日都強調要睇住啲數據，畢竟美國利率仲係喺低水平，之前加息亦不過是長期超低利率下的正常化而已，實在不見得具備好大的減息空間，除非經濟差到爆。依家出咗個咁靚的就業數據，更顯得鮑威爾的專業判斷有依據。只是，如今美國總統特朗普眼中只有選舉，為了競選連任，相信嚟緊佢又會無所不用其極迫聯儲局減息。政治干擾聯儲局運作，將為利率走勢添上不明朗因素，對股市的不利影響將會逐步浮現。



除咗外圍因素，查實呢期香港社會情況，亦唔多唔少影響到投資氣氛。若然情況繼續惡化，遲早會有國際評級公司出嚟下調香港信貸評級。到底港股如今係咪已經過度透支咗減息預期？喺經濟景氣急速惡化之下，嚟緊又係咪會出現較大的調整？老古都冇水晶球，但就相信指數點都會頂到去隻巨型新股招股完畢之後先至會再爆邊。



中資股汽車、手機設備、內房、醫藥股都受壓，跌勢較為全面。大價股普遍下跌，反而半新股就乘機搶灘，見中煙香港(06055)股價反彈約一成。總之炒還炒，記得設定並嚴守止蝕位，畢竟依家呢個價，點計都係貴，要大調整唔使太多理由。



昨日跌市另一個特色，乃多隻細價股急跌，部分本身有利淡消息，部分則與近期殼價大跌的消息有關。事實上，近年監管當局嚴厲打擊啤殼活動，且如今經濟和市況又唔係太好，中小企上市的需求未見太活躍，都唔多唔少影響到殼股需求。再講，大部分細價股都缺乏流通量，根本好難炒，惡性循環下估值低迷，所以呢幾年基本上無論喺大戶小戶，都質晒落啲藍籌或大晒士股份，再唔係就炒輪證，好少吼細價股。可一個股市，細價股一潭死水，誠然唔係好現象。只是如今香港的畸形現象太多了，數之不盡……



睇來睇去，考慮到經濟狀況及利率走勢不明朗，若然擔心短期市況波動，不妨趁市況調整加注避險股。領展房產基金(00823)昨日基金單位價格跌約1%，留意回吐守50日線96元水平又可以人棄我取。港鐵公司(00066)股價亦回吐1%，短線可觀望10日線52.8元承接，此位乃6月中旬以來的支持位，一旦失守，可待回試51元水平支持再作部署。



東方產經專欄作者 古勝

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