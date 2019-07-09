林嘉麒：收緊內房資金左右後市

美國上周的非農數據是好過市場預期，職位增加22.5萬個，高過市場預期16萬個，但被認為是壞消失，皆因美國減息機會因此減少，成為了港股跌市元兇。不過，數據公布後，據利率期貨預測，美國7月降息機會仍達八成以上，市場似是反應過敏，而可肯定的是投資信心開始動搖，尤其是中港股市，恒指只下跌至G20會議前的水平，則比會面前更差。



港股上周受惠於G20利好消息刺激，恒指周一裂口高開400多點後，全星期反覆徘徊於28,700至29,000點，四個交易日上下波幅只有300點，加上美國獨立日假期美股休市，形成成交金額超低的情況，幸好算是力守多條主要移動平均線。



不過，恒指昨日裂口下跌，滬綜指創兩個月最大跌幅，上星期的4個交易日已變成島型頂，裂口位於28,600至28,700，儘管只有100點，但傷害性較大，不宜看低其傷害力。技術走勢看，短期整固於28,000點至28,623點(10天線)。昨日走勢較筆者早前預計差，假若28,000水平未能守穩，大市短期反彈或已完結，恒指或要進行再深度點的調整，與本月迎接減息潮開始大大不同。



中港市場風險胃納減低，其中之一是內地多個消息。首先，科創板短期內將有21隻新股準備上市，科創板是內地股票市場另一個里程碑，資金打新將抽走大部分資金。其次，內地銀保監會再度關注房地產信託公司的經營狀況，包括提出五點要求: 一是要求嚴格執行房地產市場調控政策和現行房地產信託監管要求；二是要求提高風險管控水準；三是要求提高合規意識；四是要求控制業務增速在合理水準；五是要求提升受託管理能力。銀保監再次出聲，反映對房地產信託的關注。



截至5月末，房地產信託資產餘額3.15萬億元，佔全部信託資產餘額的一成四；較年初增加1,665.97億元，同比增長15.15%。事實上，銀保監會於今年5月已印發《中國銀保監會關於開展「鞏固治亂象成果，促進合規建設」工作的通知》，簡稱為「23號文」的文件，要求加大對違反房地產行業政策的各種亂象行為檢查處罰力度，其中對信託領域各種業務違規行為都提出了明確禁止性要求，要求鞏固前期亂象整治成果，防止亂象反彈回潮。



該通知對房地產信託走向有序發展影響深遠，儘管內地房地產亂象較從前屬可控水平，槓桿情況亦大大減低，再度發生違約等問題機會極少，但是現時資金側重房地產，尤其偏向信託形式，對整體資金有失衡情況，未來進一步收緊房地產資金因而拉高其融資利率機會大大增加，部分或影響投資市場氣氛，要留意這部分資金收緊的情況。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒

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