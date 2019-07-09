中信銀行(國際)：工資增長強勁　加元向好

美國6月非農業新增職位增加22.4萬人，為5個月來最多，遠高於市場預期。就業增長繼5月大幅放緩後強勁反彈。美國勞工薪資水平指標的美國6月平均時薪，維持增長0.2%水平。數據好於預期，美元指數上升至97.244，為兩周以來高位。



雖然美國上月非農業職位增長勝預期，但市場預料聯儲局仍然會在7月議息會議作出減息0.25%的決定，而美國聯邦局在半年度貨幣政策報告中重申，聯儲局對減息持開放態度。



加拿大6月減少2,200個職位，差過市場預期；失業率由5月的5.4%，微升至5.5%。6月份平均時薪較去年同期上升3.6%，為2018年5月以來最勁。由於上周五美元大幅攀升，並因6月份加拿大就業人數意外下跌，加元兌每美元從8個月高位回落至1.3070水平。



由於加拿大央行的三項核心通脹指標中有兩項略高於央行2%的目標，加上工資增長強勁，市場預料加拿大央行在本周的議息會議中保持利率不變。加元自5月以來已攀升近4%，市場預料在兩國息差收窄的前景下，加元將在未來一年對美元上揚。



若加元兌每美元明確穿破1.30關口，市場預期加元兌美元可望延展新一段升勢，目標看至1.2600水平，阻力位在一年高位1.2782，支持位在250天平均線1.3250附近。



中信銀行(國際)

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