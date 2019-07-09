梁冠業：中國經濟有望季內見底　

中美雙方於G20會議上就貿易關稅交換意見，經貿關係有緩和迹象，市場情緒有所改善。縱然內地市場迎來一波小反彈，惟反彈的幅度較市場預期為小。



當中值得注意的是，受制於內地市場基本面變向，企業盈利轉差成跌市關鍵。近期不乏內地經濟數據均指向內地經濟增速放緩。根據中國海關總署最新資料，以美元計價五月出口按年增長1.1%，進口按年下降8.5%。進口按年降幅為2016年7月以來最大，當時降幅為12.5%。五月貿易順差為416.5億美元，擴大38.3%。進口降幅超出預期，終端需求下降成市場焦點，反映出內需轉弱以及企業對進出口業務態度審慎。



目前我們認為美國關稅對中國出口的影響仍然不明朗，國際貨幣基金組織(IMF)表示，如果中國和美國對所有商品徵收25%的關稅，對中國2019年經濟增長的拖累估計為0.5至1.5個百分點。如果高關稅持續，無疑會繼續削弱企業的盈利能力，拖低其股本回報率，增加內地經濟的下行壓力。有見及此，中央政府是否會採取支持性政策來抵銷關稅的影響成後市的觀望重點，而中央政治局將在7月底召開會議，不排除會有更強大的刺激經濟措施出台。



市場憧憬內地將推出更加堅實以及有力的支持性政策，加快中國的經濟轉型和產業結構升級，希望透過政策扶持，帶領企業走出盈利低谷。我們認為內地經濟將可在2019年第3季度見底，受益於中美貿易談判重新啟動和內地貨幣政策漸趨放鬆，未來市場將有望迎來另一波上升動力。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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