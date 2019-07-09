龔成：「無知的人」如何投資？

分散風險是無知者的行為，但知道及承認自己的無知，比起不知道不承認自己的無知更聰明。那麽「無知者」又如何投資呢？方法就是「3個平衡」。



首先是資產總類上的分配，即是在物業、股票、基金、外匯、債券、貴金屬、現金等各類型的資產中，作適當比例的分配，當然每個人的情況絕不同，所以分配情況都不一樣。故此，只將資產集中在某單一類型(如只有物業)，對投資技巧不高的人來說是高風險的。



除資產類別的分配外，該類資產裏面亦要分配，例如某投資組合有30%的股票類，當中股票就要適當地分配，但非亂買或愈多愈好，只要有效分配已可。對不懂投資股票的人來說，較佳的方法是買入股票指數基金，如盈富基金(02800)、南方A50中國(02822)等，買入該類基金如同買入幾十隻最大最優質的股票，只要長期投資，回報往往不錯，而這類在交易所買賣的基金，收費亦不高。



第三個平衡就是在價格方面(若你能捕捉到股價高低，掌握到市場的貪婪與恐懼，那就不需要這個平衡)。這個平衡將價格的風險減低，方法是將一筆資金分成多注，以分段吸納的形式買入或沽出。例如想用五萬元買入某股，可將資金分成5注，每次只入一萬元，這樣就不怕一次過高追了該股，能有效減低價格不確定性的風險(即是價格波動愈大的股票，這方法愈有效)。市面上的月供股票、基金等都能有效達到這目的。



財經作者 龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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