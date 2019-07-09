陳蓓敏：港股短線須重建動力

上周美國公布6月非農新增職位為22.4萬個，遠高於市場預期和5月數據。投機者即製造聲音指聯儲局7月減息機會下降。雖然聯儲局已公布未來數月會有減息行動，但仍未能滿足總統加快減息的要求。



美股上周三大指數破頂回軟。道指年初至今累升15%，納指和標指分別累升23%和19%。未來將是總統競選活動活躍期，美股會是大漲小回格局。面對任何國內外危機，特朗普也會以太極手段撥走或轉嫁他人。環球政治和經濟不穩定，令多個商品板塊異常波動。國內多家鋼企成立調查小組，追查鐵礦石價格急升來由，有關價格年初至今累升近70%。



外圍做好，但上周港股破關乏力，未能突破29,000關口。昨借中、美兩地股市回落，恒指曾跌逾五百點，短線在技術上需再重组力度，真正阻力關口在29,000至29,300點之間。



近期新股百威亞太(01876)是較多人認識的品牌啤酒股，旗下擁有約50個啤酒品牌，如百威(Budweiser)、福佳(Hoegaarden)、時代(Stella Artois)等深受市場歡迎。是次上市，預計集資最多達764億元，既可為母公司減輕債務壓力，又可為百威亞太在新興市場得到公平估值機會。透過旗下不同高認受性品牌，集團在打入新興市場高端啤酒，優於其他競爭對手。建議現金認購。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。