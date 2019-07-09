東方日報B1：大摩睇淡全球股市嗌散水

美國聯儲局減息預期降溫，連累環球股市周一(7月8日)普遍受壓，港股曾經急瀉580點，收市依然下挫443點，恒生指數收報28,331點，連續4日下挫，跌穿10天及100天移動平均線。摩根士丹利發表報告，看淡未來3個月環球股市前景，並將環球股票投資評級降至「減持」，股票配置更降至5年來最低水平。



亞太區股市周一全線下滑，日本日經平均指數跌0.98%，收報21,534點；南韓首爾綜合指數更挫2.2%，收報2,064點，創兩個月來最大單日跌幅。



外圍股市受壓，恒指周一開市已跌261點，之後跌勢轉急，曾瀉近600點。國企指數最多曾挫215點，收市仍跌169點，報10,725點，單日跌穿10天、20天、50天移動平均線，以及被視為好淡分水嶺的250天牛熊分界線。



港股總成交758億元，沽空額急增逾62%至約116.15億元，沽空比率增至15.34%，為6月21日之後最多，其中盈富基金(02800)沽空額達10.27億元，居沽空金額榜首位。至於港股通，周一淨買入6.53億元。



昨日港股有多達1,354隻下跌，雖然「股王」騰訊(00700)獲「北水」淨買入近2.57億元，可惜股價仍跌2.45%。中港地產股雙雙捱沽，中國奧園(03883)股價瀉8.61%。



摩根士丹利稱，儘管中美貿易緊張關係暫紓緩，但市場尚未顯著反映環球宏觀經濟續有下行風險，尤其是環球製造業採購經理指數或持續惡化，目前市場對企業盈利預測依然偏高，即將公布的第2季業績可能會觸發盈利預測向下調整。再者，現時投資者對各國央行放寬貨幣政策預期甚高，令已高企的股價幾乎沒有提振空間，該行預期未來12個月環球股市的回報將是接近6年來最低。



該行又稱，最近數周資金湧入全球多地債券，令孳息率觸及多年低位，更凸顯市場對避險資產的需求，看好日本及歐洲股票多於新興市場及美國股票，並增加日本及新興市場政府債券的持倉。



事實上，富瑞資金流報告顯示，截至上周三(7月3日)為止一周，環球股票基金淨流出逾122億美元(逾951億港元)，但環球債券基金則淨流入近93億美元，為連續26周錄淨流入，累積金額達2,401億美元。



受到貿易及地緣政治爭拗持續等影響，貝萊德調低下半年環球經濟增長展望，儘管美國聯儲局及歐洲央行等央行料會增加寬鬆的措施，相信能為歐美股市締造建設性的環境，但該行不再喜愛新興市場股票，並將其投資評級由「增持」降至「中性」，對中國股票前景的正面看法亦有所降低，但調高新興市場債券的投資評級。



渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝稱，儘管該行對環球股市給予「增持」投資評級，惟港股增長動力未必及A股，料恒指短期於29,000點見阻力。



長江證券資產管理(香港)董事總經理馮時煖直言，環球經濟增長下行軌道已經形成，貿易戰對中國出口及內需的影響料於下半年逐步浮現。儘管中央放寬市場的流動性，以降低企業的融資成本，但於外貿需求減少下，企業盈利將有下調空間，加上聯儲局減息力度及時間表未明，內地股市又續尋底，恒指短線料下試27,700點，投資者暫不適宜撈底。



港股美國預託證券(ADR)周一早段則個別發展，滙豐控股(00005)報65.18元，較港高0.18元；騰訊報350.17元，低0.83元，相當於恒指升35點。



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