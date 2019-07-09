中國銀河國際：地方債發行料提速

根據萬得數據顯示，今年首6個月，中國內地共發行總值2.84萬億元人民幣(下同)的地方債券，發行額遠超去年預期，而下半年，在經濟面臨下行壓力、外部環境複雜的背景下，積極的財政政策或將加大成效，後期地方政府專項債券規模有望增大，考慮到減稅降費政策落地後，財政支出的制約浮現，令到有發行一般債的可能性。



上半年地方債的發行量達到2.84萬億元，其中新增債券發行約2.35萬億元，距離完成全年新增債券額度為3.08萬億元的發行任務，僅剩7,300億元額度，地方政府新增發行較往年提前了4至5個月時間，4月財政部發文要求地方政府6月底前完成提前下達新增債券額度(1.39億元)發行，爭取在9月底前完成全年新增債(3.08萬億元)發行，地方債發行的節奏加快。



展望下半年，在經濟面臨下行壓力和外部環境複雜的背景下，積極的財政政策或將加大力度，往後地方政府專項債券規模有望增大，考慮到減稅降費政策落地後財政收入明顯放緩，並對財政支出的制約逐步浮現，不排除下半年財政預算調整，並增加一般債發行的可能性。



當地方債供應較為密集時，考慮到額外增加發債對市場的衝擊，並為了鼓勵機構認購債券，央行通常會通過公開市場操作等方式保持流動性充裕，因此不必擔憂地方債增發對供應所帶來的影響。



融資需求減少的壓力仍然存在，地產和製造業投資有下行壓力，銀行資產保持擴張，但受到中小銀行的同業負債影響，信用風險上升將制約其信用擴張；基建雖然仍會發力，但受到隱性債務管控的約束下，力度和空間有一定不確定性，總需求於第三季度仍然受壓，因此利率債收益率下滑的邏輯仍存在；利率債長債利率有下行空間，無風險收益率曲線將平坦化，但其他品種將體現高等級與中低等級的信用分化。



中國銀河國際研究部

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