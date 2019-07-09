【名家筆陣】莊太量：虛擬銀行推動普及金融

金管局早前發出八個虛擬銀行牌照，預料最快於第3季開始營運。傳統銀行不敢怠慢，6月中起，多間主要銀行陸續宣布將會取消低額結餘服務費。引入虛擬銀行，相信是本地銀行業發展及推動普及金融的里程碑。



早年本港銀行業有利率協議，規定港元存款利率上限，原意是為免銀行割喉式競逐客戶存款，以保持銀行體系穩定，當時銀行主要盈利來源為淨利差，即貸款利率減存款利率。協議為人詬病之處是銀行間缺乏價格競爭，令小存戶利益受損，因此自1994年起分階段取消，及至2001年全面撤銷利率協議。



協議全面撤銷後，銀行可自行決定存款息率，銀行公會亦不再負責釐定最優惠利率(貸款利率)。在競爭加劇下，存款利率升、貸款息率降，銀行淨利差明顯收窄，影響盈利表現。業界於是引入分層利率架構，即結餘愈少、存款利率愈低；並設立最低存款額要求，對低額結餘存戶徵收服務費；亦逐漸關閉實體分行，及對使用櫃位交易徵費。



銀行在商言商，希望將資源集中於服務較高盈利能力的客戶，看似無可厚非，然而香港作為國際金融中心，上述業界舉措對基層市民及小存戶首當其衝，更與普惠金融(Financial Inclusion)背道而馳。所謂普惠金融，是指讓普羅市民及中小微企業能夠獲得基本銀行服務，例如開立及維持戶口，以應付日常生活或生意營運的基本需要。



近年金融科技發展一日千里，金管局亦更加積極善用科技去推動普惠金融。去年9月推出的轉數快，便利市民作跨行轉帳及支付。預料最快於第3季投入營運的虛擬銀行更值得期待。所謂虛擬銀行，是指主要透過互聯網或電子渠道提供服務的銀行，不設實體分行；市民只須用手機掃描身份證及自拍，再填寫個人資料，便可以遙距開戶。



虛擬銀行屬於輕資產營運，因不設實體分行，在近年租金持續攀升的環境下，能大幅節省租金等營運成本，因此有更大空間，提供比傳統銀行較高的存款利率及較低的貸款息率。虛擬銀行存戶同樣受存款保障計劃所保障，最高補償額為50萬港元；金管局要求虛擬銀行不可設立最低結餘要求，亦不可向低結餘戶口收費，好讓普羅大眾能獲得基本銀行服務。



隨着虛擬銀行即將上線，業界龍頭匯豐上月率先宣布，8月起取消低結餘戶口收費及部分櫃位交易徵費，其他主要銀行亦紛紛跟隨。隨着零售客戶的存款流動將變得更容易，銀行業的資金成本相信會上升，客戶基礎較小的中小型銀行，盈利或受較大影響。



近期傳統銀行已加強投放資源去發展金融科技及手機理財服務，部分大型傳統銀行亦與本地或內地龍頭互聯網企業合資獲得虛擬銀行牌照。有競爭才有進步，引入虛擬銀行雖然不足以扭轉大型銀行的領導地位，但帶來的鯰魚效應，肯定是推動普及金融的重要一環。



莊太量

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長

(香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文)

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。