大摩警告：經濟數據疲弱　狠削全球股票評級

外媒報道，摩根士丹利發出警告，指市場對於美國聯儲局更寬鬆的貨幣政策過度自信，忽略了美國經濟數據疲弱的負面因素，因此全面下調全球股市評級。



摩根士丹利首席跨資產分析師Andrew Sheets表示，寬鬆貨幣政策的利好因素會被經濟增長疲弱所抵銷，故預測未來一年，美股標指、MSCI歐洲指數、MSCI新與市場指數，以及日本東證指數，平均潛在升幅只有1%。



Sheets直言，投資者對二十國集團(G20)峰會的樂觀氣氛將逐漸消失，而且美國最新經濟數據差勁，市場卻以為是好事，因為他們憧憬聯儲局更多寬鬆政策出台，但事實上，數據轉壞是非常值得關注的。



摩根士丹利提及多項不利因素，包括多間企業下調全年業績指引；中美貿易談判原先有望得到解決，但後來卻引發關稅困局；全球製造業採購經理指數(PMI)持續下跌。



值得留意的，摩根士丹利商業情況指數在6月份錄得有紀錄以來最大的跌幅。該指數主要調查分析師對他們所關注企業的看法。



該行對股票及信貸資產給予「減持」的評級；對政府債券給予「中性」評級；對現金給予「增持」評級。該行最看好的資產類別是新興市場固定收入投資。



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