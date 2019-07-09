美股收市：道指跌115點　Apple挫逾2%

市場關注美國聯儲局主席鮑威爾周三(7月10日)在國會聽證會上的講話，將成為7月會否減息的風向標。美國股市同一表現受壓，道指收報26,806點，跌115點或0.43%；標指收報2,975點，跌14點或0.48%；納指收報8,098點，跌63點或0.78%。



個股方面，波音公司全日跌約1.3%，，此前沙特阿拉伯航空公司旗下廉價航空公司Flyadeal，放棄採購737 MAX飛機、並轉而採購法國製造商空巴A320機型。



蘋果公司(Apple Inc.)收市挫逾2%，因Rosenblatt Securities此前將其評級從「中性」下調至「沽出」，預計新iPhone銷量將讓人失望，iPad銷量增長亦會在下半年放緩。



後市方面，大行摩根士丹利唱淡股市，將其全球股票配置下調至5年來最低水平，並將投資建議下調至「減持」，警告未來3個月股市前景尤為糟糕。



不過，券商Julius Baer股票研究主管Patrik Lang認為，如果宏觀經濟數據能緩解對經濟放緩的擔憂，且聯儲局不再實行緊縮政策、美國國債孳息率曲線變得更加陡峭，那將利好整體股市。



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