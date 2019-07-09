【市前重點睇】美匯漲至97.4　圓匯弱見108.7

●美匯指數漲至97.4，離岸人民幣(CNH)高見6.8864，港匯於7.8關口上落，圓匯弱見108.78，歐元回落至1.1214，英鎊徘徊於1.251。金價跌至1,393美元。布油考驗64美元關，紐油跌至57.51美元。道指期貨窄幅上落。



●道指收報26,806點，跌115點或0.43%；標指收報2,975點，跌14點或0.48%；納指收報8,098點，跌63點或0.78%。 https://bit.ly/32cSaZc



●中國直播平台鬥魚公布美國上市計劃，計劃集資最多約6.28億美元，預期市值最高達45.4億美元。完成上市後，騰訊控股將持有鬥魚約37.2%股份。 https://bit.ly/30qbUqn



●港股ADR指數收報28,360點，升28點。



●美國10年期國債孳息率升1.38點子，報2.0476厘。



●大行摩根士丹利唱淡股市，將其全球股票配置下調至5年來最低水平，並將投資建議下調至「減持」，警告未來3個月股市前景尤其糟糕。



●美國5月消費信貸增170.86億美元，符合市場預期。



●紐約期油收報每桶57.66美元，升0.15美元或0.26%；布蘭特期油收報每桶64.11美元，跌0.1美元或0.19%。



-伊朗石油產量降至30多年來最低水平。



●紐約期金收報每安士1,400美元，微跌0.01%。



●英國富時100指數收報7,549點，跌3點或0.05%；法國CAC指數收報5,589點，跌4點或0.08%；德國DAX指數收報12,543點，跌25點或0.2%。 https://bit.ly/30oRfTL



-德意志銀行公布業務重組計劃，包括退出全球證券銷售及交易業務，以及裁員1.8萬人。該行股價先升後回軟，全日股價急跌5.39%。



●歐洲央行決策者重申，他們願意加大貨幣刺激措施，但也暗示尚未就何時或如何行動達成一致。



●南韓總統文在寅敦促日本撤銷出口限制，否則將採取「應對措施」。民調顯示，58%的日本受訪者支持政府決定。



●即月恒生指數夜期收報28,407點，升47點，高水75點，成交21,404張。



●周二(9日)為香港首隻同股不同權(WVR)新股小米集團上市1周年，同時代表第2批股份即將「解禁」，料涉及約43.84億股，以該股周一(8日)收市價9.61元計，市值約421.35億元。



●新城發展公布，王振華已辭任執行董事；曲德君已獲委任為執行董事兼副董事長。



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