【股民熱話】困擾港股的3件事…

本以為港股在大型新股招股下，市況可以維持窄幅波動，炒股唔炒市。可惜事與願違，內地滬綜指周一(8日)再次失守三千點關，加上美國減息的預期降溫，皆打擊投資市場氣氛，恒指又退守28,200至28,300點水平。到底後市將會如何走向？大家要重點關注可能出現呢3件事...



首先，中美元首於G20峰會會面後，雖然美國暫緩向其餘中國商品加徵關稅，又放生華為，但至今為止，中國購買美國商品的規模有多大尚屬未知數，雙方亦未見有好明確的經貿磋商時間表。再講，美國總統特朗普說的暫緩加徵關稅，不等如永遠不再加徵，而所謂「放生華為」，亦只不過是一些低端的產品，基本上中美科技戰氣氛是依舊的緊張。



由於美國最新公布的就業數據佳，相信聯儲局會審慎看待減息的問題，這使得特朗普擬以減息刺激經濟換取政績取悅選民的如意算盤打唔響，說不定又喺中美貿易問題上反口覆舌，試圖以外部矛盾激發民粹主義爭取選票。所以，中美貿易戰再度升級，有機會成為引爆下半年港股以致全球股市暴瀉的藥引。



其次是，誰是英國新一任首相，將會於7月23日揭曉，而新首相的重要任務，正是處理英國脫歐的問題，事關10月底就是英國脫歐的大限，若此前未能達成脫歐方案，變成無序脫歐，唔單只英國同歐盟閉翳，全球金融市場亦會為之震盪，這正是可能出現的第2件重大事件！



此外，本來下半年內地經濟仍要面對下行壓力，但在當局全方位「保六」之下，筆者不太擔心內地經濟會硬着陸。反而，香港經濟才是當今投資者須要注意的問題。6月以來香港社會持續動盪，若政府再不積極採取行動安撫和拆彈，繼續停留在半停擺狀態，第3季的經濟表現將持續放緩，則年尾香港經濟有機會步入衰退的邊緣，更有機會惹來國際評級公司重估香港的信貸評級。這個局面，是香港人不願意見到的，但事實是風險天天在上升，不能視而不見。



港股須為內部不穩定付出風險溢價，而經濟景氣的急速轉壞，企業壓縮投資，失業率上升，最終會反映在企業估值上，則股市亦難有運行！



若然下半年內地氣氛能帶動比重大的中資股上升，從而有利於支撐港股表現，當然好。但所謂「有備無患」，尤其係如今香港社會正處於非常時期，總之要謹記，若恒指再失守25,000點支持，就要做好全身撤退的準備。



東方產經專欄作者帥哥



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