沽空機構連日發表報告狙擊　安踏半日內2度澄清否認

沽空機構渾水研究(Muddy Waters)咬着安踏體育(02020)不放！該機構繼周一(8日)發表研究報告質疑其財務數據後，正當安踏於周二(9日)開市前就此刊發澄清公告反駁之際，渾水再發表第二份報告狙擊，為兩日內兩度出手。



安踏亦罕有在半日內第二度發澄清公告，於中午回應指，該機構今日發表的研究報告中有若干關於集團過往企業交易的指控，董事會強烈否認，並認為有關指控並不準確及具誤導性。



該公司重申保留對渾水及/或對相關指控負責的人士採取法律行動的權利。



安踏半日跌0.49%，至51港元。





【08:28】安踏否認沽空機構指控 復牌曾升逾2%後倒跌

安踏體育周二(9日)復牌，股價曾升2.63%，高見52.6元，其後掉頭回落，最新報50.85元，跌0.78%。



公司公布，有關渾水報告指控集團控制其部分主要分銷商，以操控其報告的財務資料，公司堅決否認指控，並認為其屬不準確及具誤導性，保留權利採取一切適當行動(包括展開法律訴訟程序)。



公司並澄清，報告中所提述的所有集團25家分銷商均為獨立於公司或其任何關連人士，且與彼等並無關連的第三方。集團各分銷商擁有其自身的管理層團隊，作出獨立商業決定，並擁有獨立於集團的財務及人力資源管理功能，且並無相互控制關係。



集團獲悉，有時候部分分銷商為推廣業務的便利，會自稱其為集團的「子公司」或「分公司」，而並非以法律的定義來表述。有關聲稱並不是有意建立亦並非確定一個法律關係，而是僅表明彼等為安踏品牌一份子的事實。



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