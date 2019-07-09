【即市分析】恒指轉弱　後市關鍵睇…

東方產經專欄作者HS哥：近期港股動向都係圍繞住外圍，好似美國減息幅度預期降溫，即見對息口敏感的本地地產股回吐；內地A股現大陰燭，就見中資金融股內銀及內險股齊齊腳仔軟。簡單而言，唔係話睇板塊基本面唔重要，不過似乎今期都係要將重點放在市場氣氛及消息面上，才有望提高值博率。



觀恒指技術走勢，周一(8日)跌443點報28,331點，已初步失守自6月中至今的短期上升軌支持，雖然暫時守得住50日及20日線交纏處約28,140點水平支持，但MACD牛叉收窄，14日RSI已回落至51，走勢轉弱，所以未來能否守穩6月18日上升裂口約兩萬八關口支持，將成後市關鍵所在。



相反，如果恒指短期內能力守兩萬八關，未來有機會先行在兩萬八至兩萬九反覆一段時間，等到美國7月尾議息後才有新動向，暫時還是以守代攻為妙。

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