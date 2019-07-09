港股28200爭持　車股捱沽　騰訊見347元

恒生指數在開市初段一度失守28,200點關，低見28,156點，曾跌175點，跌幅最新收窄至59點或0.21%，報28,272點；國企指數跌35點至10,689點。主板成交暫錄逾199億港元。



騰訊曾下挫至347元，最新跌0.4%，報349.4元。花旗集團最新報告指，騰訊正要求中國Android App商店增加其遊戲收入分成，將公司的分帳比率由目前的50%，提高至70%。



其餘重磅股個別發展，友邦跌逾1%；建行跌0.4%；滙控、中移升幅不足1%。



吉利汽車一度重挫7.5%，為逾兩個月以來最大跌幅，最新跌1.8%，報11.94元。廣汽集團、長城汽車、北京汽車等回落1%至2%。



被沽空機構狙擊的安踏體育復牌後表現波動，一度反彈逾2%至52.6元，亦曾跌逾6%至48元，現跌不足1%，報50.85元。



濠賭股金沙中國升逾2%；銀河娛樂升逾1%。





【09:21】恒指好淡爭持 吉汽瀉近6%

港股開市偏軟。恒生指數低開31點或0.11%，報28,299點；國企指數低開不足1點，至10,724點。



重磅股騰訊、友邦續向下，分別低開0.1%及0.6%；中移高開0.5%；滙控高開0.4%；建行低開0.3%。



內房股個別發展，碧桂園低開0.7%；華潤置地、中國海外發展高開不足1%。本地地產股長實集團、新世界發展低開0.6%。



吉利汽車大幅低開5.9%，為表現最差藍籌。公司發盈警，將2019年銷量目標下調10%至136萬輛。



小米集團低開0.8%；公司上市一周年，第二批、約43.84億股將解禁。



另外，創科實業低開1%；石藥集團低開0.9%。

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