【即市分析】內銀股邊隻最值博？

東方產經專欄作者股博士：踏入下半年，中美貿易戰緩和，經濟一大風險消除，「百業之母」銀行股卻未見起動。回顧年內內銀股表現，大型國有銀行跑輸大市及同業，四大內銀建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、農業銀行(01288)期內股價累跌不少；反觀股份制銀行表現相對突出，中國光大銀行(06818)及招商銀行(03968)分別累漲約4%及3成。(內銀股板塊表現：https://bit.ly/2A8B3IR )



內銀板塊「冰火二重天」，原因無他。四大行需特別背負企業信貸風險，及為低息環境犧牲利潤的兩大「國家任務」，投資者自然作出選擇。



中國過去大規模「放水」的惡果漸浮面，「債轉股」等工具應運而生，冀通過債權轉股權，化解企業高槓桿風險。中國銀保監會日前表示，近兩年銀行業累計處置不良貸款超過4萬億元人民幣。發改委早前亦稱，至4月底止債轉股簽約金額達到2.3萬億元人民幣，投放到位資金近1萬億元人民幣。



無可否認的是，「債轉股」有利降低銀行不良貸款的生成率，然而「債轉股」企業經營沒有好轉甚至惡化，在股權受償順序遲於債權下，銀行變相直接承擔企業經營不善的後果。



另一方面，近年內地政府鼓勵銀行向小微企業加大貸款，更要求國有大型商業銀行實現今年普惠型小微企業貸款餘額按年增加3成，銀行利差自然受壓。



內銀股中招商銀行資產規模遠不及四大行，較少理由需為國家服務，該行着重零售業務的定位清晰，股價年內大漲逾3成，遠遠跑贏同業。



券商中金發表報告指，建議投資者長期持有資產端有較高風險調整收益的金融機構股票，認為此類機構將持續跑贏同業。中金指出招行在資產和負債端都有強大競爭優勢，上調招行H股目標價11%至51.3元，對應預測今年市帳率2倍，重申「跑贏行業」評級。



事實上，6月有報道指包括招行在內的三家內銀涉違反美國對北韓的制裁，觸發股價單日大跌逾7%。震盪過後風波未見發酵，招行股價目前在50天線與100天線37.5至38.5元水平徘徊；14日RSI貼近中軸，宜先觀察股價後市能否企穏並進一步挑戰40元關，再作部署。

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