港股格局：陳炳強料港股27500點才現支持

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指，外圍股市向下，主要原因是上周五(5日)美國公布的非農數據增長好過預期，令市場對減息的預期降溫。但他相信，港股已由低位上升了不少，向上動力已經減弱，短期內港股向下的機會較向上大，料大市於27,500點會現支持。



吉利汽車(00175)預期中期淨利按年減少40%，他預料陸續會有大行調低吉汽目標價，加上現時大市投資氣氛保守，股價有機會再向下調，或會跌穿11元水平，建議投資者於股價調整至10元水平才再作考慮。



安踏(02020)復牌，股份半年兩度遭沽空機構狙擊。他指出，安踏最近的股價顯示，技術上已經出現背馳，即使管理層澄清沽空報告，釋除投資者疑慮，惟股價的反彈力度亦不會太大，建議投資者趁反彈先行減持或離場。

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