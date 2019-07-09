【瑞銀推介】港元拆息或續高企　看淡銀行股可吼認沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：上周港元銀行同業拆息急升，以3個月HIBOR計，上周五(5日)已升穿2.65%，為去年年底以來最高水平。



有市場分析指，因為百威亞太即將在香港上市，其集資規模有機會高達764億港元，其抽新股的孖展融資息率達4.68厘，市場的資金短缺，令拆息上升，當然仍有聲音指有機會是資金流出令拆息上升。



不過無論是否有資金流出，今年預期有多家大型新股上市，包括市場一直注視的阿里巴巴，拆息短期內或持續在高水平徘徊，對銀行來說，資金成本壓力增加，如未能積極加息，對盈利有機會帶來壓力。



如投資者看淡本地有較多業務的銀行，可留意銀行股的認沽證，而看好的則可參考認購證選擇：



恒生銀行認沽證(26542)，行使價206.88元，2019年9月到期，有效槓桿約7.8倍。認購證(25769)，行使價219.08元，2019年9月到期，有效槓桿約16倍。



滙豐控股認沽證(20036)，行使價58.88元，2019年12月到期，有效槓桿9.5倍。認購證(28023)，行使價69.18元，2019年8月到期，有效槓桿約34倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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