【即市分析】內地開放市場　友邦新高在望

東方產經專欄作者錢修：港股挑戰29,000點阻力位後急挫逾400點，能否守穩28,200點是未來關鍵。不過，話說回頭，近年港股炒股唔炒市是常識吧！友邦保險(01299)作為強勢股，股價過去一個月愈升愈有，短線回吐反而可留意上車機會。



友邦早年已進入內地發展保險業務，鑑於內地計劃提早一年於2020年前取消人壽保險公司的外資所有權限制，公司可謂贏在起跑線。瑞信研究報告指，友邦於內地擴張會有15億美元的額外價值，佔目前中國業務5%；雖然開放政策同時帶來競爭對手，但料公司能維持主要優勢，故上調其目標價至99元，維持「跑贏大市」評級。



睇番技術走勢，友邦上周創出上市新高87.3元，周一(8日)一度跌逾3%，短線可留意在81至82元的收集機會，博再向上衝頂，跌穿78元止蝕。

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