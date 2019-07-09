港元拆息︰隔夜息跌穿2厘 1個月降至2.66厘
2019年07月09日 11:16
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿2厘，回落0.24厘至1.98厘；1星期拆息降至3.05厘；與樓按相關的1個月期下調至2.66厘；3個月期跌至2.59厘。
另外，港元匯價有轉弱趨勢，最低見每美元兌7.8115，最新報7.8096。
9/7/2019
隔夜 1.98357厘
1星期 3.05464厘
2星期 2.86441厘
1個月 2.66107厘
2個月 2.59804厘
3個月 2.59500厘
6個月 2.43071厘
12個月 2.42857厘
8/7/2019
隔夜 2.22960厘
1星期 3.17750厘
2星期 3.07750厘
1個月 2.68500厘
2個月 2.60214厘
3個月 2.60357厘
6個月 2.42421厘
12個月 2.42714厘
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm