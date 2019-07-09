港元拆息︰隔夜息跌穿2厘　1個月降至2.66厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿2厘，回落0.24厘至1.98厘；1星期拆息降至3.05厘；與樓按相關的1個月期下調至2.66厘；3個月期跌至2.59厘。



另外，港元匯價有轉弱趨勢，最低見每美元兌7.8115，最新報7.8096。



9/7/2019

隔夜 1.98357厘

1星期 3.05464厘

2星期 2.86441厘

1個月 2.66107厘

2個月 2.59804厘

3個月 2.59500厘

6個月 2.43071厘

12個月 2.42857厘



8/7/2019

隔夜 2.22960厘

1星期 3.17750厘

2星期 3.07750厘

1個月 2.68500厘

2個月 2.60214厘

3個月 2.60357厘

6個月 2.42421厘

12個月 2.42714厘

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