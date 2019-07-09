港元拆息︰隔夜息跌穿2厘　1個月降至2.66厘

2019年07月09日 11:16
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿2厘，回落0.24厘至1.98厘；1星期拆息降至3.05厘；與樓按相關的1個月期下調至2.66厘；3個月期跌至2.59厘。

    另外，港元匯價有轉弱趨勢，最低見每美元兌7.8115，最新報7.8096。

    9/7/2019
    隔夜 1.98357厘
    1星期 3.05464厘
    2星期 2.86441厘
    1個月 2.66107厘
    2個月 2.59804厘
    3個月 2.59500厘
    6個月 2.43071厘
    12個月 2.42857厘

    8/7/2019
    隔夜 2.22960厘
    1星期 3.17750厘
    2星期 3.07750厘
    1個月 2.68500厘
    2個月 2.60214厘
    3個月 2.60357厘
    6個月 2.42421厘
    12個月 2.42714厘
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