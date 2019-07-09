人民幣速遞：人行指長遠會升值　分析料6.85至6.9區間波動

人行官員再度釋出強烈維穩信號，人民銀行調查統計司原司長盛松成周二(9日)在官媒頭版以《當前保持人民幣匯率基本穩定至關重要》為題撰文指，人民幣長遠而言將會升值。



文中指出，匯率穩定對中國企業發展及經濟轉型有利，亦可減少市場投機因素干擾，令金融市場大起大落，並提供匯率改革的條件，即通過市場自行調節匯率，促進國際收支平衡，增強經濟應對外部衝擊的靈活性。



盛表示，目前美元疲弱，有助人民幣匯率穩定，人民幣會繼續升值；又稱，國際貨幣基金組織成員國中，實行浮動匯率制度的國家正在減少，轉向實行固定匯率制度。



人民幣匯率窄幅波動，在岸價(CNY)最新報6.8831兌每美元，較上日收市價跌41點子；離岸價(CNH)報6.8889。



華僑永亨銀行經濟師李若凡則稱，美匯高位回落，令人民幣反彈，同時境外投資者於過去兩個月持續增持中國境内債券，在貿易談判出現重大突破前，預料人民幣匯率將在6.85至6.9區間波動。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm