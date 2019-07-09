人行官員：Libra須納入央行監管框架　比特幣又升過

Facebook(Fb)上月中宣布將推出專屬虛擬貨幣「Libra」。外媒報道，中國人民銀行支付司副司長穆長春撰文稱，Libra創造的是跨境自由流動的可兌換數字貨幣。他指出，這類貨幣的出現和發展，無論是從對貨幣政策的執行，還是宏觀審慎管理的角度，都離不開央行的支持和監管，必須納入央行的監管框架。



穆續稱，考慮到這類數字貨幣的跨境使用特點，尤其是網絡效應產生的贏者通吃問題，要防止出現壟斷，各國央行及國際組織的監管須合作監管，甚至會催生國際性的央行。



比特幣近日價格波動，據CryptoCompare數據，比特幣繼上周二(2日)跌穿1萬美元，今日(9日)再度炒上，高見12,722美元，最新升11.06%至12,662美元；年內高位為13,830美元。今年以來，比特幣已累升逾2倍。

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