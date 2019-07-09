【午市重點睇】港元轉弱　人民幣企6.88

●美匯指數在亞洲市續企97.4；圓匯弱勢，報108.7；歐元兌美元報1.121；英鎊報1.251。港匯弱見7.8115，為近1周低位。在岸、離岸人民幣回升至6.88水平。金價未能重上1,400美元關，最新報1,395美元，布油彈上64.03美元後回順至63.8美元，紐油報57.36美元。道指期貨跌111點。



●港股受壓，恒生指數半日跌225點或0.8%，報28,106點，吉利汽車瀉5.2%。https://bit.ly/2XCtcim

-異動股：中期料多賺14倍，天長曾飆逾六成。

-異動股：盈警消息拖累，吉汽曾挫逾7%。

-安踏否認沽空機構指控，復牌曾升逾2%後倒跌。

-新城發展委任副董事長，王振華辭任執董。

-新股萬寶盛華下限9.9元定價。

-港股格局：陳炳強料港股27500點才現支持。



●【即市分析】

-內銀股邊隻最值博？https://bit.ly/32eBqkj

-恒指轉弱，後市關鍵睇… https://bit.ly/2G2veCu



●A股快報：滬深三大指數半日收市向下。https://bit.ly/2xEhlpC

-中國通號每股定價5.85元人民幣。

-科創板首宗！木瓜移動科技撤回上市申請。



●亞洲股市：日股中段反覆升2點。https://bit.ly/2LHQUHH



●人民幣中間價上調28點子，報6.8853。



●人行連續12日暫停逆回購操作。



●人民幣速遞：人行指長遠會升值，分析料6.85至6.9區間波動。



●人行官員：Libra須納入央行監管框架；比特幣又升過。

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其他精彩新聞：【股民熱話】困擾港股的3件事…

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