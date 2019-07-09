外遊注意！滙豐9月推出全港首張12種貨幣扣帳卡

專攻資產淨值高達780萬港元的滙豐尚玉，宣布將於9月為尚玉客戶，推全港首張包含12種貨幣的萬事達卡扣帳卡，供客戶在網上和海外購物，不涉及任何額外費用。



12種貨幣包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元，任何一種貨幣均不涉及額外費用，亦可在世界各地的自動櫃員機網絡免費提取現金。所有滙豐尚玉客戶將免費獲發該卡，並於9月起陸續收到。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷指，該卡為熱愛旅遊的香港人訂造，客戶憑卡在外地購物，能夠有所預算，毋須擔心匯率波動或額外收費，形容是外遊必備的好幫手。



另外，持卡人可享用Global Blue城市貴賓室服務及Global Blue退稅櫃台的優先專線，並可在中國、印尼、日本及泰國的10個指定高爾夫球場參與免費高球項目。



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