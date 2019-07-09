Uber：現時營運模式非「賺大錢」　着重長期策略

Uber首席技術官Thuan Pham在港出席論壇時表示，競爭會令公司「遇強愈強」，並促使同業改善服務，若無競爭便無挑戰，故在良性競爭下，客戶永遠都是贏家，並利好行業發展。



他又指，公司會按照不同地區的法規推出不同服務，現時在美洲、西歐及亞洲等有很好發展，而過去一直有開發不同的服務及產品線，如交通、外賣、滑板車等，而各項新業務均有龐大發展潛力，冀能透過新業務提升集團價值及客戶體驗。



Pham透露，公司不斷研究不同交通的相關業務，如購買車票等，另亦有投資在自動駕駛技術等，認為下一波的技術突破將出現在人工智能、汽車相關的智能技術，料無人駕駛業務或會在幾年內推出，現時主要挑戰為軟件與車硬件的配合。



他又提到，公司現時的營運模式並非「賺大錢」，但強調着重長期發展策略，隨着市場規模變大，長遠能改變世界交通生態，而投資者要投資公司，亦應有相近心態。



對於初創企業者，他寄語要時刻對自己的理念抱有熱情。即使犯錯，亦是好事，創業者可從中學習。在創業初期更正錯誤成本很低，但當規模變大時才修正，其成本會大很多，故面對錯誤時應該盡快解決、嘗試新方案、不斷改善等，直至有一個接近完美的方案。



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