【瑞通推介】資金撈騰訊Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國今月減息的預期降溫，加上有券商下調全球股市評級，道指隔晚下跌115點或0.4%，收報26,806點。



中港股市周一(8日)顯著受壓。恒指曾瀉超過500點，低見28,194點，收市仍跌443點或1.5%，至28,331點，連跌4個交易日。周二(9日)早段繼續偏軟，於28,200點樓下徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入近1.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出超過1.9億元，反映投資者博技術性反彈將至，淡倉則趁跌市獲利。周一其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



吉利汽車發盈警，預計上半年純利將減少約40%，去年同期淨利為66.7億元人民幣，另管理層將原定全年銷量目標由151萬部下調10%至136萬部。該股周一同時公布，6月總銷量約為9.09萬部，按年跌29%，按月升1%。股份周二早段捱沽，曾急挫逾7%至11.24元，逼近今年初低位。以此計算，連跌4日累跌幅度超過18%。股份其後跌幅略為收窄，於11.7元水平上落。周一分別有165萬和567萬元淨流入其好倉和淡倉。



騰訊控股周一以全日最低位351元收市，下跌2.5%，一舉跌穿10天、50天和100天線，連跌4個交易日。不過該股由1個月高位累計回落4.5%，跌幅未算太大。周二早段隨市繼續整固，失守350元關口。周一有2.57億元北水經港股通淨買入騰訊。輪證資金流方面，周一有逾3,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近840萬元淨流出，周二早段即市資金傾向撈該股認購證望其股價回升。



近期強勢的友邦保險，周一收跌近2%於84.55元，盤中曾低見83.3元。該股周二早段繼續回落，跌逾1%，一度跌穿周一低位，走勢或有所轉弱，留意股價短期可否收復約84.6元的10天線。周一有逾150萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有50萬元淨流出。



周一收跌3.4%的小米集團，周二為其上市滿1周年，公司上市前投資者等第2批股份解禁，以該股周一收市價9.61元計，市值超過420億元。周二早段股份走勢續弱，於9.4元水平之下整固，跌幅逾2%。不過，市場仍憧憬7月份或公布同股不同權股份納入港股通，屆時北水可成為該股股價回升的催化劑。周一分別有31萬和267萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

吉利汽車輕微價外、中短期購證(19174)，行使價13.2元，2019年11月到期，實際槓桿4.8倍。貼價、短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿5.4倍。



騰訊貼價、短期購證(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿10.5倍。輕微價外、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿7.8倍。



友邦貼價、中短期購證(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿8.1倍。貼價、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿8.2倍。



小米輕微價外、中短期購證(19275)，行使價10.68元，2019年12月到期，實際槓桿6.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(50251)，收回價27,710點，槓桿比率40.9倍。熊證(50627)，收回價28,790點，槓桿比率38.7倍。



吉利汽車牛證(63070)，收回價10.9元，槓桿比率8.3倍。



騰訊牛證(68374)，收回價335.8元，槓桿比率17.7倍。熊證(50427)，收回價375.3元，槓桿比率12.1倍。



友邦牛證(50344)，收回價80.1元，槓桿比率15.5倍。熊證(67446)，收回價89.9元，槓桿比率11.6倍。



小米牛證(59283)，收回價8.81元，槓桿比率7.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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