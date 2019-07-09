【高盛推介】吉汽小米認購證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車發盈警，預料中期盈利倒退40%，主要原因是中國市場整體銷量下跌超出預期。



有券商發表報告估計吉汽上半年純利按年下跌46至48%，將目標價由8元下調至5元，評級「減持」。該股股價過去兩日累積下跌超過10%後，周二(9日)早段曾再跌超過7%，低見11.24元。



另外，小米集團周二上市1周年，市場關注大股東的股份解禁，股價現下跌逾2%。



吉汽股價回落吸引資金留意其認購證，過去5個交易均見資金流入，合共有約1,100萬元流入，是同期第三多資金流入的個股相關資產。同期小米認購證亦有約700萬元流入。



投資者如希望利用吉汽認購證博取反彈，現時市場上較活躍的認購證行使價於13至13.2元，投資者可留意當中槓桿最高的購證(18909)，行使價13.2元，2019年11月26日到期，實際槓桿5.3倍，行使價12至15元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。



年期較長的選擇則可留意吉汽購證(20208)，行使價13.02元，2019年12月20日到期，實際槓桿4.7倍，中長期、低街貨。



相反，投資者如看淡吉汽，可留意少數貼價低街貨沽證(22160)，行使價10.48元，2019年10月18日到期，實際槓桿5倍，市場上少數貼價低街貨。



投資者如看好小米，可留意中長期高槓桿購證(16510)，行使價11.4元，2020年1月13日到期，實際槓桿6.1倍，中長期、高槓桿。



貼價的選擇則可留意小米購證(18955)，行使價9.51元，2019年12月24日到期，實際槓桿5.1倍，行使價9.3至10元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm