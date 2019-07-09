OMA OMA原價加推50伙　開放式戶361.4萬起

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，屯門新盤OMA OMA原價加推50伙，平均呎價13,130港元，加推單位最快周內發售。



他表示，是次加推中，入場單位為1B座5樓C室，實用面積254方呎，屬項目首推的開放式戶，售價361.4萬元，亦為推出單位中入場費最低，呎價14,228元。



該盤首批193伙，至今已售出158伙，佔公開發售單位逾8成；另以招標售出9伙，合共沽出167伙，平均成交呎價13,031元，套現約9.4億元。



最高成交價為1,533萬元，單位是1A地下E室，而最高成為呎價為17,850元，單位為同座20樓F室。



對於屯門區有其他新盤推出，他認為屬百花齊放的現象，而OMA OMA的面積較大，樓盤概念亦不同，故不擔心構成競爭。



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