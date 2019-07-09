惠譽：料內銀不良貸款水平不會明顯惡化

國際評級機構惠譽高級董事兼大中華區銀行評級主管胡月明表示，中國經濟進入下行軌道，料未來內地銀行淨息差收窄，盈利方面難大幅改善，儘管資產質素存在壓力，由於內地銀行屬封閉式系統，在加大核銷的同時，亦可將確定壞帳的時間拉長處理，因而估計不良貸款水平不會明顯惡化。



她指，內地當局頻密干預銀行的貸款及定價決策，但僅能支持銀行的風險資產以單位數增長，並預期內地不會大規模放寬信貸。她又稱，儘管有大型內銀減低派息水平，但為鞏固投資者信心，相信派息比率不會低於30%。



目前內地四大銀行的資本充足率均低於16%，她認為銀行每提升1個百分點的資本充足率，需要850億美元，並預計交通銀行(03328)於未來兩年，可獲納入全球系統重要性銀行(G-SIP)。



截至今年5月底，內地城市商業銀行及農村銀行，分別佔內地系統性銀行資產約13%，由於有關銀行流動性脆弱，其增速加快，對銀行體系穩定性有一定影響，近期的包商銀行金融問題亦反映存在營運缺陷及管理問題。



香港方面，她指中港金融活動融合度日益增加，去年已下調香港銀行經營環境評級，強調整體香港銀行業評級仍然穩定，雖然近日有港銀將內地相關的貸款項目降級，但認為香港銀行與內地貸款的風險偏好仍成正比。



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