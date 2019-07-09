樓價UPDATES︰九龍豪宅區租務趨旺

踏入暑假旺季，九龍豪宅區租務交投轉活，何文田皓畋近期連錄多宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●赤柱富豪海灣1期單號屋，實用面積3,034方呎，屬四房四套間隔，獲租客以月租13萬元承租，實用呎租約42.8元。



●小西灣藍灣半島3座低層D室，實用面積597方呎，三房連套房設計，成交月租2.3萬元，實用呎租38.5元。租客為區內人士，心儀單位向南開揚，整潔實用，就近子女上學，故決定承租。



●堅尼地城翰林軒1座高層B室，實用面積790方呎，三房連套房，以1,888萬元易手，實用呎價23,899元，創屋苑新高成交價。原業主於2011年5月以1,160萬元買入，持貨8年，帳面獲利728萬元。



●西灣河嘉亨灣1座中層F室兩房戶，實用面積499方呎，原叫價1,250萬元，減價12萬元，以1,238萬元售出，實用呎價24,810元。原業主持貨11年，升值131%。



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九龍區



●皓畋9座高層C室，實用面積586方呎，屬大兩房間隔，座向南方，望市景，以2.58萬元租出，實用呎租約44元。租客為金融專才，承租單位方便子女於區內上學。按業主2017年購入價1,268萬元計算，租金回報約2.4厘。



●九龍塘信達閣低層B室三房戶，實用面積631方呎，以1,050萬元成交，實用呎價16,640元。原業主於1977年以19.6萬元買入，持貨42年，帳面獲利1,030.4萬元，升值逾52倍。



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新界區



●馬鞍山居屋錦豐苑B座低層16室，實用面積647方呎，三房間隔，於未補價第二市場售592萬元，實用呎價9,150元。原業主於1996年12月以約125.54萬元買入，帳面獲利約466.46萬元。



●粉嶺帝庭軒5座中層D室，兩房間隔，實用面積419方呎，以600萬元獲承接，實用呎價14,320元。買家為用家。



●馬鞍山迎海‧星灣御17座中層A室，實用面積1,013方呎，屬四房雙套房間隔，開價約2,000萬元，減價169萬元，以1,831萬元易手，實用呎價18,075元。



●荃灣麗城花園2期7座中層C室，實用面積572方呎，三房間隔，以每月租金1.72萬元租出，實用呎租30.1元。



●元朗尚悅7月份暫錄兩宗二手成交，包括5座低層H室，實用面積424方呎，兩房間隔，原開價588萬元，減價6萬元，以582萬元易手，實用呎價13,726元。



●上水中心5座中層E室，實用面積532方呎，座向東南，望北區公園景，叫價約838萬元，減至815萬元易手，實用呎價15,320元，單位9年升值約161%。

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