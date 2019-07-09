【即市分析】小米迎來冰火兩重天？

東方產經專欄作者帥哥：今日(周二)係小米集團(01810)上市一周年，睇番佢係首隻同股不同權(W股)，上市初期一炒高見22.2元，不過之後就反覆回落，基來上都無乜好日子過，咁究竟仲有冇得博？



從基本面睇，市場早前一直炒作內地或於季內落實讓W股份納入港股通之主題，而小米於內地具甚高知名度，所以消息一旦落實對其應有一定優勢，事關相信北水早段都係搵番類似集團較易有鑊氣的W股來炒。



之不過，翻查資料，小米在上市時大部分股東禁售承諾均為半年，只有3名聯合創始人及晨興資本旗下兩個基金，在小米上市時有份出售B類舊股，其禁售期才達到12個月。聯交所股益披露顯示，晨興目前持有約27.11億股，加上劉德、洪鋒及黎萬強三人持股，合共佔小米B類股份約22.94%。咁第二輪解禁對未來股價有甚麼影響，暫難估量，短期料會困擾股價走勢，而集團8月份公布的中期業績優劣，將對股價後向起關鍵作用。



走勢上，該股股價中線反覆向下，早前失守10元關後，此位已成重大阻力，MACD快將現熊叉，走勢偏淡，短期宜先觀察9元支持再謀定後動。

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