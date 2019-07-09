歐股跌勢擴大　德銀續挫近5%

消息指中美在貿易議題上仍有巨大分歧，加上減息預期降溫，歐股反覆尋低，英國富時100指數報7,536點，跌12點或0.17%；德國DAX指數報12,413點，跌130點或1.04%；法國CAC指數報5,563點，跌25點或0.46%。



法國烈酒集團人頭馬君度(Rémy Cointreau)行政總裁Valerie Chapoulaud-Floquet因個人原因將在年底離職，股價跌幅收窄至1.01%。



英國網上超市Ocado Group股價升逾5%；此前集團指，受累2月的貨倉大火，半年稅前虧損擴大至1.42億英鎊，但期內總收入則按年升11%至8.82億元英鎊。



市場對德意志銀行重組成果不感樂觀，該行股價跌勢未止，目前仍跌4.95%。





【15:26】減息預期降溫，加上摩根士丹利呼籲減持全球股票，持續拖累環球股市氣氛，歐股早段低開後略為回穩。英國富時100指數目前報7,542點，跌6點或0.09%；德國DAX指數報12,453點，跌89點或0.72%；法國CAC指數報5,576點，跌13點或0.24%。



目前全球焦點落在美國聯儲局主席鮑威爾周三(7月10日)於美國國會出席聽證會的講話，市場預計會為7月是否減息定調。評級機構穆迪警告，一旦7月減息預期落空，股市勢出現較大幅度調整。

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