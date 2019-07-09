【市後重點睇】英鎊失守1.25關　道期瀉百點

美匯指數企97.4；圓匯跌見108.91；歐元兌美元報1.121；鎊匯失守1.25關，低見1.2479。港匯續守7.81。在岸、離岸人民幣分別處6.87及6.88。金價於1,393美元窄幅上落。油價偏軟，布油及紐油分別企64.03美元及報57.47美元。道指期貨跌89點。



●市後關注點

-20:45 美國聯儲局主席鮑威爾將在一會議上發表講話

-22:10 美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德在一個論壇致詞



●港股連跌5日，恒生指數收市跌215點或0.76%，報28,116點。https://bit.ly/2XCtcim

-沽空機構連日發表報告狙擊，安踏半日內2度澄清否認。

-異動板塊：非洲豬瘟疫苗取得突破，豬肉股捱沽。

-異動板塊：半新股沽壓重，日照港裕廊跌穿招股價。

-異動股：建滔孖寶齊發盈警，股價受壓。



●A股快報：滬綜指收跌5點，汽車股走勢凌厲。https://bit.ly/2xEhlpC



●亞洲股市：日股收升30點，FamilyMart飆4%。https://bit.ly/2LHQUHH



●歐股早段低開後略為回穩。英國富時100指數目前報7,542點，跌6點或0.09%；德國DAX指數報12,453點，跌89點或0.72%；法國CAC指數報5,576點，跌13點或0.24%。



●【即市分析】小米迎來冰火兩重天？https://bit.ly/2YNHtuc



●【名家貼士】李偉傑：光大國際估值吸引。https://bit.ly/2S2NXTj



●【股匯攻略】內地股市轉弱，拖住港股後腿。https://bit.ly/30s1GpN



●【大行報告】

-騰訊要求提高分銷比例，花旗：利好毛利率。https://bit.ly/2Lc3zTU

-里昂關注安踏高估值，續籲沽出。https://bit.ly/30m8uVH



●外遊注意！滙豐9月推出全港首張12種貨幣扣帳卡。



●Uber：現時營運模式非「賺大錢」，着重長期策略。



●新盤部署：

-OMA OMA原價加推50伙，開放式戶361.4萬起。

-新盤部署：大埔朗濤樓書已上網，料本月開售。



●新股專輯：傳中滙集團公開發售超額2倍。



●惠譽：料內銀不良貸款水平不會明顯惡化。

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