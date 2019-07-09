【市後重點睇】英鎊失守1.25關　道期瀉百點

2019年07月09日 16:15
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    (美聯社圖片)

    美匯指數企97.4；圓匯跌見108.91；歐元兌美元報1.121；鎊匯失守1.25關，低見1.2479。港匯續守7.81。在岸、離岸人民幣分別處6.87及6.88。金價於1,393美元窄幅上落。油價偏軟，布油及紐油分別企64.03美元及報57.47美元。道指期貨跌89點。

    ●市後關注點
    -20:45 美國聯儲局主席鮑威爾將在一會議上發表講話
    -22:10 美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德在一個論壇致詞

    ●港股連跌5日，恒生指數收市跌215點或0.76%，報28,116點。https://bit.ly/2XCtcim
    -沽空機構連日發表報告狙擊，安踏半日內2度澄清否認。
    -異動板塊：非洲豬瘟疫苗取得突破，豬肉股捱沽。
    -異動板塊：半新股沽壓重，日照港裕廊跌穿招股價。
    -異動股：建滔孖寶齊發盈警，股價受壓。

    ●A股快報：滬綜指收跌5點，汽車股走勢凌厲。https://bit.ly/2xEhlpC

    ●亞洲股市：日股收升30點，FamilyMart飆4%。https://bit.ly/2LHQUHH

    ●歐股早段低開後略為回穩。英國富時100指數目前報7,542點，跌6點或0.09%；德國DAX指數報12,453點，跌89點或0.72%；法國CAC指數報5,576點，跌13點或0.24%。

    ●【即市分析】小米迎來冰火兩重天？https://bit.ly/2YNHtuc

    ●【名家貼士】李偉傑：光大國際估值吸引。https://bit.ly/2S2NXTj

    ●【股匯攻略】內地股市轉弱，拖住港股後腿。https://bit.ly/30s1GpN

    ●【大行報告】
    -騰訊要求提高分銷比例，花旗：利好毛利率。https://bit.ly/2Lc3zTU
    -里昂關注安踏高估值，續籲沽出。https://bit.ly/30m8uVH

    ●外遊注意！滙豐9月推出全港首張12種貨幣扣帳卡。

    ●Uber：現時營運模式非「賺大錢」，着重長期策略。

    ●新盤部署：
    -OMA OMA原價加推50伙，開放式戶361.4萬起。
    -新盤部署：大埔朗濤樓書已上網，料本月開售。

    ●新股專輯：傳中滙集團公開發售超額2倍。

    ●惠譽：料內銀不良貸款水平不會明顯惡化。
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