全球經貿戰：傳中美談判更嚴峻　特朗普只可二選一

外國傳媒引述來自中國官員的消息報道，中方未就增加採購美國農產品給予任何承諾。雖然中美很快會重啟貿易談判，但雙方在核心問題上仍有相當大的分歧，想在關鍵議題上尋求共識是一大挑戰，形勢變得更嚴峻。



有官員更指，中國領導層承受不能對美讓步的壓力，任何談判結果都必須是平等，不能被視作美國的勝利。



事實上，美國前外交官、德州大學奧斯汀分校「中國公共政策中心」創始執行主任David Firestein也警告，美國總統特朗普只可以兩者取其一：要麼「做一屆關稅總統」；要麼「在沒有關稅下連任」。



他表示，特朗普仍相對低估了中美貿易衝突對美國經濟的影響，只要有任何差池，將影響2020年總統選舉。他估計，如果特朗普繼續施加關稅，就有可能輸掉大選。



他說：「特朗普沒有破壞經濟的本錢，一旦經濟受到破壞，是難以期望會像2016年般得到民眾一致支持。」他又指出，特朗普向中國徵收關稅，同時打擊美國消費者，等同向他們加稅。或許特朗普已發覺，能對中國施壓的招數已變得有限及不靈活。



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