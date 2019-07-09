【fb直播】港股二萬八關勢危？陳政深分析！

美國聯儲局大幅減息預期降溫，港股跌勢未止連挫5日，恒指周二(9日)最多跌逾250點，港股係咪「七翻身」無望？淡友可大舉進攻？



全日表現最差藍籌，梗係隻發盈警嘅吉利汽車(00175)！集團發盈警，預期中期淨利按年大減4成，股價開市已失守12元，相信短期難有起色？其他車股有貨亦要趁早走？



跌得甘嘅仲有豬肉股，有美國企業就非洲豬瘟疫苗研發上取得重大進展，並正申請專利保護，市場憂慮豬肉價格下跌，萬洲國際(00288)再挫約3%；中糧肉食(01610)一度急跌逾15%，低位撈貨博唔博得過？



半新股認真摸唔透！中煙香港(06055)周二(9日)走勢猶如過山車，高低波幅逾16%！股份仲追唔追得過？



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