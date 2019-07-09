內地官媒轟太陽城　網上開賭如「最大罌粟花」

內地官媒《經濟參考報》報道，人稱「洗米華」的周焯華所控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網絡賭博平台，其業務已經深度滲入中國內地，參與賭博者遍布內地各個省份，而且規模和人數持續擴大，估計每年來自內地的賭注額超過萬億元(人民幣‧下同)，相當於去年中國彩票總收入近兩倍，其每年盈利更高達數百億元。報道引述專家評論，指該平台猶如中國網絡賭博的「最大罌粟花」，認為對中國社會經濟秩序和金融安全產生了巨大危害，監管部門應予以高度重視。



報道指，相關賭場和網絡服務器設在中國境外，賭客主要集中在中國內地。中國賭客借助直播賭場視頻遠程下注，片刻見輸贏，足不出戶就可實現在境外參與賭博。



據《經濟參考報》，太陽城網絡賭博平台專門成立了中國內地賭資結算部門，通過無數個境內銀行卡匯集資金和結算，最終再通過地下錢莊將大部分盈利流向境外，其每年流向境外的資金高達數百億元。



該報又稱，像上述參與賭博的內地居民沉迷太陽城網絡賭博至無法自拔，輸光財產後借貸再賭，從「小賭」演變成「大賭」，最終債台高築、傾家蕩產甚至家破人亡的案例不勝枚舉。



中國政法大學教授譚秋桂向該報表示，太陽城網絡賭博通過隱蔽方式，讓賭客通過互聯網參與賭博，並且在內地以人民幣結算賭資，這相當於在中國境內開設賭場。



受有關報道影響，周焯華旗下的太陽城集團(01383)及太陽國際(08029)股價周二(7月9日)分別急跌19.67%及2.78%，收報1.47元及0.35元。



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