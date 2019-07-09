【深度解構】為避美關稅　連中國廠商都找後路了...

中美貿易談判雖然重啟，但各大企業依然不相信兩國會順利「握手」，就連中國官方也放風很難傾妥。外國媒體透露，不只是外資廠房要搬遷生產線，中國廠商也着手「分散投資」，意味着中美貿易戰很難短期內結束，各界已準備好打一場持久戰！



【孟加拉勢成為「製衣大國」】

外國傳媒報道，除了泰國、越南等東南亞國家受惠中美貿易戰外，孟加拉製衣界也成為贏家。孟加拉作為世界第2大服裝出口國，截至6月30日止的一年，海外銷售額增至創紀錄的405億美元，期間正值中美貿易戰開打！



報道指出，年收入達1億美元的孟加拉製衣生產商Newage，是著名歐洲品牌H＆M供應商之一，傳統合作對象是歐洲企業，但該公司副董事長Asif Ibrahim透露，其已收到美國梅西百貨(Macy's)及Gap的詢問，是30年以來首次有機會接到美國訂單及進軍美國市場，客戶詢問也急飆30%。梅西百貨和Gap曾在5月透露，將花數年時間把生產遷出中國。



Newage對手Viyellatex集團主席David Hasanat更預計，在今年7月1日開始的一年，對美國每年出口量將倍增至2,500萬美元。



與美國合作並不出奇，更重要的是，Newage也與中國投資者合作，在孟加拉首都Dhaka郊區建立總值2,000萬美元的成衣廠，預計4個月內投產。



孟加拉總理Sheikh Hasina在7月4日稱，該國服裝產業有進一步擴大投資的巨大潛力，並高度重視中國投資者，正為中國投資者建立經濟特區。



亞洲開發銀行預計，中國服裝業總值410億美元，孟加拉若能吸引部分訂單，將能讓該國未來兩年經濟增長提升至創紀錄的8%。目前該國服裝業擁有400萬員工，佔國內生產總值13%。



不過，由於孟加拉基建不足，工廠也需技術升級和自動化以降低成本，這方面中國仍具有優勢。數據顯示，中國出口服裝每件約2.3美元，孟加拉則為2.79美元。



【印尼搞玩具】

除了孟加拉，外媒引述印尼消息指出，現在有一些中國玩具製造商，也將裝配廠遷至印尼，以避免美國25%關稅。



報道指出，有兩位中國投資者表示，有興趣在印尼設廠，為嬰兒車及木製玩具進行組裝，並計劃將工廠設在保稅區，以便利出口，目標今年底營運。這些玩具商的產品不會進入印尼市場，預計在印尼開設的工廠只供外銷。



數據顯示，中國製的嬰兒車在美國有不錯的市佔率，每月能出口60至70個貨櫃，旺季時甚至可達100個貨櫃。



【越南生產遊戲機】

另一個與中國廠商無關的報道是，日本遊戲機生產商任天堂周二(9日)正式宣布，旗下Switch遊戲機將在今年夏季，遷出部分中國產能至越南。



任天堂發言人直言，搬出部分產能是要分散風險，因美國確實會隨時加徵關稅。



【中國官方未看好談判】

事實上，外國傳媒周二引述來自中國官員的消息報道，中方未就增加採購美國農產品給予任何承諾。雖然中美很快會重啟貿易談判，但雙方在核心問題上仍有相當大的分歧，想在關鍵議題上尋求共識是一大挑戰，形勢變得更嚴峻。



有官員更指，中國領導層承受不能對美讓步的壓力，任何談判結果都必須是平等，不能被視作美國的勝利。



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