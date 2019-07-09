日經調查：中國次季GDP增長恐降至6.2%

日本媒體引述經濟學家預測指，中國第二季實際國內生產總值(GDP)增長率的預測平均值為6.2%，季度增長率為27年來最低。



內地首季GDP增長6.4%，與上季度持平，惟經濟學家對4至6月的增長率預測介乎6.1%至6.4%，反映即使中美在6月底G20峰會後重啟貿易磋商，但對於兩國貿戰關係將能否改善的預期，不少經濟學家仍偏向審慎。



至於中國2019年全年的GDP增長預測為6.2%，較上次調查時下跌0.1個百分點，而2020年、2021年預期GDP增長率為6.1%及6%，反映經濟學家對內地經濟將緩慢減速預期未變。



內地將今年的GDP增長目標設定在6至6.5%，不少分析認為，如果經濟持續減速，內地將制定追加經濟對策。其中ING銀行的彭藹嬈表示，財政刺激政策將從2萬億元翻倍至4萬億元人民幣，預計將以環境和交通相關投資為主。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，貿易談判是下半年最大的變數，認為中美在年底之前達成一定協議的概率為55%。他同時表示，如果談判破裂，金融市場將發生震盪，經濟下滑速度將加快。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

