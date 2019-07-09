【北水追蹤】淨流入15億人幣　騰訊吉汽獲追捧

港股連續第5日下跌，恒指周二(9日)收報28,116點，跌215點，主板成交約703億元。港股通成交額74.32億元，佔主板成交額約10.5%，北水淨流入金額約為15.3億元人民幣，連續40個交易日錄得淨流入。



大媽繼續買騰訊控股(00700)，其港股通錄得淨流入約2.11億元。



日前發盈警的吉利汽車(00175)，其港股通錄得淨流入約2.21億元，另一汽車股廣汽集團(02238)亦獲青睞，港股通錄得約577.8萬元淨流入。



至於安踏體育(02020)遭沽空機構連番狙擊，其港股通錄得淨流入3,256萬元。



香港交易所(00388)遭北水拋售，其港股通錄得約1.07億元的淨流出。



部分內房股連日捱沽，融創中國(01918)之港股通錄得淨流出約1,660萬元；中國奧園(03883)續遭北水淨沽售約1,774萬元。而新城發展控股(01030)之港股通則錄得131萬元淨流入。

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