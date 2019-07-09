宏利：美減息料利好資金回流亞洲市場

市場普遍認為美國聯儲局已為減息作好準備，宏利投資管理零售，業務部區域主管李錦榮指，美國下半年有機會減息至少2次，主動因當地製造業轉弱及經濟數據放緩所致，令息口走勢預期「由加變減」，股票市場將因而受惠，令資金重新流入亞洲股票及債券市場。



回望上半年表現，他認為，貿易戰突然再升級，企業投資者的投資取態明顯轉趨保守，傾向將資金配置於固定收益領域。而近期環球央行逐漸偏鴿，以應對環球經濟放緩情況，冀減息利好環球股市。



他又指，美國減息將會令大量資金重新流入亞洲債券市場，貪其較高利率回報，另一方面，投資者有意承擔更大風險，同時憧憬亞洲股市反彈，亦會吸引大量資金流入。



他繼指，如美國減息次數高達3次以上，意味中國內地亦有減息的可能性。宏利投資管理定息產品執行總監黃柏仁補充，中國人民銀行就減息一事，基於中美貿易戰引來的紛爭仍未平息，似乎未有設下特定時間表，但減息仍是內地促進經濟的理想工具。



他又指，內地經濟的情況已較預期更複雜，2018年經濟轉壞，直至今年上半年亦未見大幅反彈，相信政府必須再推更多金融政策，如發行地方政府債券及降準兩次。



板塊投資方面，宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理謝企剛認為，貿易戰主軸雖圍繞科技議題，並不代表科技板塊「玩完」，因中國對科技的內需相當強勁，尤其是生物科技相關。另外，隨着內地高端人口增加，消費升級相關板塊亦見增長潛力。



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