幣戰非說笑！華爾街估特朗普很快「直接干預美元」

外國傳媒報道，愈來愈多華爾街分析師認為，對於美元貶值，美國總統特朗普可能不只是說說而已。



從荷蘭國際集團(ING)到加拿大帝國商業銀行(CIBC)，近幾周愈來愈多分析討論美國政府可能會干預市場，從而打壓美元，主因是特朗普近日強化了其他國家操縱匯率的批評，例如他在上周於社交媒體Twitter帳戶留言，譴責歐洲和中國正在玩「操縱匯率遊戲」，並要求美國要配合，不能再坐視不理。



事實上，美國干預美元有迹可尋，上次干預匯市是2011年，當時日本發生大地震後日圓飆升，美國與許多夥伴就介入匯市。ING表示，當時的舉措提振了美元，而眼下美國政府可能會採取相反行動。如果歐洲央行進一步採取刺激措施，美國可能會打壓美元，對上一次採取此類行動是2000年。再者，進入2020年總統大選年，通過美元貶值來支撐美國經濟的誘惑很大。



ING又指，如果今年較後時間美元不跌，美國財政部對美元採取更多直接行動的壓力或會增加，如果歐洲央行在7月減息，或在9月實施新一輪量化寬鬆(QE)，華盛頓就有可能做出回應。因此，美元應已見頂。

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