全球經貿戰：化工「一哥」發盈警　睇淡中美難和解

外國傳媒報道，業績表現或多或少能反映全球經濟狀況的德國巨企、全球化工「一哥」巴斯夫(BASF)發盈警，預計今年全年盈利最多大跌30%，主因是中美貿易戰短期難結束。消息拖累股價一度狂瀉6%。



巴斯夫是全球化工「一哥」，旗下產品包括塑膠、泡棉、化學品等工業用產品，客戶遍及製藥、汽車、建築、紡織等。



該公司估計，今年收入將從原先預期按年增加1至5%，下調為輕微下跌；稅前盈利由原先預期的按年增1至10%，大幅下調至可能大跌30%，特別是今年第2季盈利可能按年劇減47%，主因是中美貿易戰令第2季商業環境持續疲弱，以及全球經濟增長和工業生產放緩，並預計不能在今年下半年快速緩和。



該公司又預期，今年上半年全球汽車產量跌約6%，中國跌幅更達13%左右。



目前市場憂慮，作為「龍頭」的巴斯夫發盈警，意味着接下來自7月15日起的美國企業業績期難寄厚望，若聯儲局7月底不減息，股市調整幅度將更深。

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