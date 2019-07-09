野村陸挺：美國會加餘下中國貨關稅　人幣失7算

野村環球市場部中國首席經濟學家兼董事總經理陸挺在記者會上表示，預計今年底前美國將對其餘約3,000億美元中國進口商品加徴25%關稅，令中國經濟前景增添更多不確定性，故看淡人民幣前景，料在年底前人民幣兌美元將失守7算，甚至跌至7.2水平，但強調中國政府不會容讓人民幣過份貶值。



他預料，中國政府將於下半年增加市場的流動性，在貿易戰升溫的情況下，預料人民銀行將下調存款準備金率100個基點，以釋放資金流動性。



他又指，中國經濟3月的復甦是曇花一現，而經濟增長(GDP)放緩情況或在第二季度惡化。在下半年，中國將面臨更多與中美貿易緊張、對房地產市場的立場，以及刺激措施規模相關的不確定性。



該行對2019年及2020年中國GDP按年增速預估分別微調至6.1%及5.8%，而去年底所做預估兩者均為6%。陸挺認為，雖然中美暫時「休戰」，但相信美國可能於今年底前對其餘中國進口商品加徴25%關稅。這個情況發生或令中國出口減少，預期中國政府將於下半年加大刺激經濟措施，惟刺激措施未能永遠有效。



早前包商銀行被接管，陸挺認為，這是個別事件，反映中國關注小型銀行的資產質素及多元化問題。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/