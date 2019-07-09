經濟大災難！須提防「加州大地震」累全球

外國傳媒報道，美國加州於7月3及4日分別發生規模達6.4與7.1級的地震，並且超過千次小規模餘震，令許多美國科學家擔心更大的地震會在後頭。



根據美國地質調查局研究，處於加州的聖安德列斯斷層的大地震周期為150年，上次發生大地震是1857年，即自2007年起，每次都有可能再次爆發大地震。



事實上，美國地質勘探局地質學家瓊斯(Lucy Jones)去年已警告，每個人都知道美國洛杉磯一直有地震威脅，這個美國第2大城市處於100塊地質斷層之上，大地震是無可避免會發生的。



她指出，就在10年前，當局最優秀的科學家預估了加州聖安德列斯斷層發生大地震的後果。結果顯示，地震所引發的直接經濟損失將約500億美元(約3,900億港元)，由地震所引發的火災將是直接損失的一倍；在地震發生後的6個月，由水、電、交通中斷所引發的企業業務中斷成本又是直接損失加上火災的一倍。故此，一旦加州發生大地震，估計當地經濟損失會超過2,000億美元(約1.56萬億港元)。



不過，這僅僅是加州本身，其對美國經濟的傷害會擴散。瓊斯解釋，很明顯，若一座建築物倒塌，建築物擁有者將蒙受損失；不太明顯的是，美國建築法規規定，如果建築物受到嚴重破壞而危害生命安全，就必須拆除。故此，不一定是建築物倒塌才蒙受損失。研究表明，若發生地震，或有高達1/4的建築物將無法使用。如果一座建築物遭受嚴重損壞，餘震使受損建築物倒塌，亦意味着不少人將被禁止進入鄰近的「危樓」。



類似案例已在2011年新西蘭基督城(Christchurch)地震出現，雖然當地沒有現代建築物倒塌及沒有人在該等建築物死亡，但由於受損建築物構成危險，當地的中央商務區(CBD)已關閉5年，最終1,800棟建築物要被拆除。



瓊斯表示，根據過往經驗，若加州發生大地震，對經濟的影響浪潮將會席捲全國，影響期可以是數年至數十年。有人會反駁，加州三藩市地區經濟角色已不復1906年大地震前。不過，目前美國超過40%的進口貨品仍是在洛杉磯海岸卸貨，就算海口設施遭到破壞後果輕微，但鐵路及管道網遭破壞，就會使西岸沒有具有十足卸貨能力的口岸。



她最後說：「我們不知道大地震會否在有生之年發生，但我們能有信心地說一定會出現。由於全球經濟一體化，一定會對全球帶來影響。」



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