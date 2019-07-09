【財經拆局】被沽空機構狙擊一定冇運行？實情係...

近期先後有多間中資公司遭沽空機構狙擊，體育用品股安踏體育(02020)兩個月內兩度遭不同的沽空機構狙擊。



該股5月30日遭「殺人鯨」Blue Orca Capital質疑安踏誇大FILA品牌中國收入，認為其股價有逾三成的下跌空間。此番狙擊言論拖累安踏當日一度插近13%低見43.3元，惟收市跌幅收窄5.5%，其後更反覆向上，並成為上半年表現最好的國指成分股。



本周一(8日)則輪到渾水研究(Muddy Waters)發表報告，質疑安踏財務數據存在造假，透過控制多家一級經銷商來偽造利潤率。安踏股價應聲急挫逾7%後停牌，周二作出澄清後復牌，即使渾水再發報告狙擊，股價所受影響不大，最後微彈0.2%，守穩於51元樓上收市。



回望過去兩年，沽空機構曾多次出手狙擊在港上市的中資股份，當中不乏投資者熟悉的大型股份甚至藍籌股，每當報告一出，市場自然聞風色變，股價短線難免捱沽。不過，綜合數據所見，不少被狙擊的股份最後均能全身而退，沽空機構在港股搵食是否愈來愈艱難？安踏今次又能否再大步檻過？不妨參考過去曾遭狙擊的股份表現，或可從中見到端倪。



●博力達思研究(Bonitas Research)於6月24日發表報告狙擊內地羽絨股波司登(03998)，指其透過虛假交易誇大盈利，實際價值為0元，消息拖累其股價當日急挫近25%，單日市值蒸發逾60.97億元。不過，公司多次發聲明反駁指控，復牌後短短一周時間，股價不但重返狙擊前水平，上周三更升至2.58元，創出52周新高。



●另一老牌工業股信義玻璃(00868)6月27日亦被沽空機構GTM質疑信義系內地業務，其後公司亦澄清指控無根據，股價完全不受消息影響，近日由低位拾級而上。



●恒安國際(01044)去年12月12日遭沽空機構博力達思研究指控財務報表造假，稱其價值是「零」，股價由當時的60元水平，反覆跌至12月19日低位見51.8元。不過集團迅即回應否認指控，更以大手回購股份作出還擊，累計斥資超過9億元，支持股價回穩，今年4月底高位更見72.4元，近月始跟隨大市回落。



●舜宇光學(02382)去年7月17日亦曾遭沽空機構GMT Research狙擊，質疑多項財務數據有問題，惟公司指有關指控不實，股價由消息前的152元跌至130元水平已回穩。反而是一個月之後公布一份令市場失望的中期業績，加上行業因累轉差，股價自此便跌跌不休，至今仍未重拾升勢。



●另一手機設備藍籌股瑞聲科技(02018)亦有同一命運，公司於2017年5月11日曾遭沽空機構葛咸城研究(Gotham City Research)狙擊，質疑過高利潤率，拖累股價當時連插多日，由消息前的111元水平跌至低位見81.25元，不過，其後喘穩回升，2017年11月更創出185元的上市新高。



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●沽空機構如何操作狙擊行動？

沽空機構往往先借貨沽空目標股份，再發表沽空報告，質疑目標股份存在帳目造假、管治問題等，引發市場恐慌情緒，令股份沽壓加大，然後再低位平倉獲利。



隨着中港兩地市場關係日益緊密，中資企業在港股市場的佔比漸增，引發投資者對相關企業質素的憂慮，更吸引沽空機構在藍籌股搵食。



●風高浪急 散戶「執平貨」要小心

不過，由上述幾隻股份表現所見，被沽空機構狙擊並不代表股價冇運行，雖然相關股價短暫急跌，其後皆能收復失地，股價甚至比被狙擊前更高。



話雖如此，見到「空軍」出擊的消息亦不代表可以趁機執平貨，投資者除咗要考慮當時大市氣氛、公司往績等因素，亦要睇吓公司回應是否迅速，同時亦應留意是否有足夠資金進行回購，發揮其托價能力，至少應靜待股價回穩再作考慮。



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