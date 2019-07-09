野村：全球10大經濟體須減息最少0.75厘

美國著名財經媒體彭博報道，野村分析逾200項經濟數據後發表研究報告指出，全球10大經濟體面臨減息壓力愈來愈大，因經濟增長愈來愈弱。



逾200項數據包括不常被引用的項目，例如閒置機械、正在求職的失業人口等，同時包括熱門數據，例如工業生產、零售銷售、貨物運送時間、通脹預期等。值得留意的是，10大經濟體是指十國集團(G10)，包括比利時、荷蘭、加拿大、瑞典、法國、瑞士、德國、英國、意大利、美國，以及日本，不包括中國。



該行估計，10大經濟體的央行目前已有需要減息，幅度更最少要達0.75厘。其計算方法是對比10大經濟體的經濟增長趨勢及平均政策利率調整幅度。如果經濟增長高於平均利率調整幅度，就表示央行要「收水」；如果經濟增長低於平均利率調整幅度，則表示要「放水」。



除了市場認定歐美要減息外，野村也發現，雖然英國、挪威、瑞典央行仍「偏鷹」，但從經濟數據來看，它們硬不了多久。

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