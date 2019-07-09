呢間公司今日開始提供call直升機服務...

2019年07月09日 19:22
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    透過Uber來call車幾乎人人都知，但你又知唔知依加連直升機都有得call？

    Uber首席技術官Thuan Pham在港出席論壇時大爆，公司正喺美國紐約試驗Uber直升機業務，希望可以從中學習相關營運方式，仲期望有朝一日可出現Uber航空業務。

    事實上，該公司嘅Uber Copter(網上直升機服務)於今日(7月9日)開始，正式喺美國紐約市推出，使用者可以透過app即時或最多預早5日預訂直升機飛行。不過，目前飛行路線只會來回往下曼哈頓城(Lower Manhattan)同甘迺迪機場(JFK)。

    至於幾錢？單程費用介乎200至250美元，即大概1,560至1,950港元。你又覺得抵唔抵？

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